Демілітаризувати півострів наразі є неможливим завданням. Про це в інтерв'ю розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.
До речі Одразу 45 держав стануть засновницями Кримської платформи: які саме
Найскладніші проблеми – Крим і Азовське море
Азовське море і проблема Керченського мосту є однією з найскладніших і практично наразі невирішуваних, зазначив Кулеба. Причина тому – банальна географія: море повністю контролюється Російською Федерацією: і з боку Таманського півострова, і з боку Кримського.
Демілітаризувати Крим наразі і, боюся, до кінця окупації, буде неможливо, тому що Росія свідомо перетворила Крим на військову базу, від якої намагається всіх відлякати,
– заявив Кулеба.
Аби протистояти агресії Росії, у Чорному морі Україні потрібні нові спільні зусилля. Інакше, зауважує Кулеба, Чорне море буде так само втрачене, як і Азовське.
Тема Чорного моря є однією з ключових у зовнішній політиці України. Наразі є ідея утворити механізм спільної протидії країн НАТО, України, Грузії і Молдови.
У президента України є конкретна ініціатива, яку ми зараз проговорюємо з партнерами. Але філософія цієї ініціативи саме така: готовність, спільні дії для створення балансу безпеки в Чорному морі,
– розповів глава МЗС.
Мілітаризація Криму Росією: коротко
- Окупувавши Крим, Росія регулярно проводить незаконні військові навчання на території півострова та у Чорному морі.
- Наприклад, з 9 серпня до 15 вересня пройдуть масштабні навчання з авіацією і кораблями Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.
- Росія систематично завозить важку техніку до Криму, встановлює системи протиповітряної оборони.
- У грудні 2019 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію вивести свої війська і припинити окупацію.
- У червні 2021 Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила доволі жорстку резолюцію щодо перебування Росії у Криму.