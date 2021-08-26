Об этом в эфире 24 канала рассказал историк Александр Алферов. Он отметил, что Россия хочет запустить в информационное пространство новые пропагандистские тезисы.

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"Крымская платформа сделала невероятный боксерский удар с нокдауном для России. Они пытаются сейчас прийти в себя и запускать хоть какие-то тезисы в информационное пространство. Хотя бы для своих сограждан", – сказал историк.

Что такое Крымская платформа? Это международный Это международный саммит , что состоялся 23 августа. К нему присоединились 46 международных делегаций. Целью мероприятия является выработать план деоккупации Крыма и защитить права крымских татар.

Что именно беспокоит Россию

Алферов рассказал, что еще со времен Советского Союза россиян беспокоило существование "среднего украинского народа", который имеет Киев с 1500-летней историей. Также Кремль не мог оправиться от факта письменности и крещения именно на территории Украины.

"Даже когда было 1000 лет крещения Киевской Руси, то они отмечали это в Москве, которая крестилась, очевидно, лет через 300 после Киева", – отметил историк.

"Как раз эти моменты всегда беспокоят Россию тем, что необходимо как-то объяснить некоторые вещи. Они поставили памятник в Москве Владимиру Великому, но как объяснить, что это был князь, руководивший этой территории?", – добавил он.

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Историк считает, что Россия присваивает наследие Украины кражами, обманом и ложью. Это получается делать благодаря пропаганде.

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