По мнению политиков Кремля, они якобы должны обеспечить жителям такую возможность. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

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Россия сделала новое циничное заявление об псевдовыборах

Сергей Лавров в традиционной для российской пропаганды манере рассказал, что якобы жители самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса являются "нашими гражданами".

Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства – предоставить им такую возможность,

– сказал русский политик.

Кстати, в России даже приняли постановление, согласно которому жители временно оккупированных территорий Украины, которые имеют паспорта страны-агрессора, смогут принять участие в псевдовыборах в Госдуму.

Обратите внимание! Спикер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что голосование жителей временно оккупированного Донбасса на выборах в российскую Госдуму, – это основание усилить санкции против России.

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