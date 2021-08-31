На думку політиків Кремля, вони нібито мають забезпечити жителям таку можливість. Про це розповів глава МЗС Росії Сергій Лавров.
До теми "Подачка" від Путіна: як у Кремлі готуються до псевдовиборів
Росія зробила нову цинічну заяву щодо всевдовиборів
Сергій Лавров у традиційні для російської пропаганди манері розповів, що нібито жителі самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу є "їхніми громадянами".
Наші громадяни мають право голосувати, де б вони не жили. І обов'язок держави – надати їм таку можливість,
– сказав російський політик.
До речі, у Росії навіть ухвалили постанову, згідно з якою жителі тимчасово окупованих територій України, які мають паспорти країни-агресора, зможуть взяти участь у виборах до Держдуми.
Незаконні російські вибори на Донбасі: коротко
- 19 вересня у Росії мають відбутись вибори в Держдуму. Попри міжнародні норми, Кремль планує до них залучити людей з окупованих територій.
- Для жителів ОРДЛО країна-агресор організувала голосування онлайн. У ньому зможуть взяти участь люди, які мають російські паспорти.
- До речі, перед тим Росія здійснила масове роздавання паспортів в ОРДЛО. Станом на травень, країна-агресор вже видала російські паспорти 600 тисячам українців.
- Ба більше, згідно з дослідженням Всеросійського центру громадської думки кожен 5 росіянин хоче брати участь у виборах. Саме тому ситуацію хочуть виправити з допомогою залучення Донбасу.