На думку політиків Кремля, вони нібито мають забезпечити жителям таку можливість. Про це розповів глава МЗС Росії Сергій Лавров.

До теми "Подачка" від Путіна: як у Кремлі готуються до псевдовиборів

Росія зробила нову цинічну заяву щодо всевдовиборів

Сергій Лавров у традиційні для російської пропаганди манері розповів, що нібито жителі самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу є "їхніми громадянами".

Наші громадяни мають право голосувати, де б вони не жили. І обов'язок держави – надати їм таку можливість,

– сказав російський політик.

До речі, у Росії навіть ухвалили постанову, згідно з якою жителі тимчасово окупованих територій України, які мають паспорти країни-агресора, зможуть взяти участь у виборах до Держдуми.

Зверніть увагу! Спікер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що голосування мешканців тимчасово окупованого Донбасу на виборах до російської Держдуми, – це підстава посилити санкції проти Росії.

Незаконні російські вибори на Донбасі: коротко