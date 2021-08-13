Москва заявляет, что владельцы российских паспортов в тех частях восточной Украины, которые контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами, смогут голосовать онлайн на предстоящих парламентских выборах депутатов Госдумы, которые пройдут 19 сентября 2021 года.

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Согласно постановлению, принятому Центральной избирательной комиссией РФ 20 июля, жители с российскими паспортами, которые проживают в подконтрольных сепаратистам районах Луганской и Донецкой областей Украины, могут зарегистрироваться на российском портале государственных услуг, подтвердить учетную запись и проголосовать онлайн, если они хотят принять участие в выборах.

Возможно ли остановить раздачу российских паспортов?

Кремль это делает для того, чтобы получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, таких паспортов уже 630 тысяч. Также чиновник отметил, что паспортизация населения Донецкой и Луганской областей нарушает Минские соглашения.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что это способ влияния на внутреннюю ситуацию, чтобы было больше людей с российскими паспортами на территории Украины.

Раздача паспортов, говорит эксперт, происходит не только для жителей ОРДЛО. В России внесли изменения в законодательство и готовы выдавать по упрощенной процедуре паспорта всем гражданам Украины. Аналогичная ситуация с паспортизацией была в Крыму и Грузии.

На территории Украины в свое время раздавали паспорта не только Россия, но и Венгрия, и Румыния, добавляет эксперт. По его словам, Кремль может использовать это как повод для применения силы против Украины под видом традиционной практики – "защиты российских граждан".

На Донбассе возможность голосовать нужна как и "подачка" пророссийски настроенным жителям этих регионов, мол: "Да, мы не можем вас принять в состав России по ряду причин, но, фактически, мы можем вас индивидуально интегрировать в российское политико-правовое пространство",

– добавил Фесенко.

"Это влияние на внутреннюю ситуацию в ОРДЛО и такая "награда" для тех, кто поддерживает Россию на этих территориях", – добавил он.

Провластная партия Российской Федерации "Единая Россия" использует "новых граждан", в частности, и для того, чтобы набрать дополнительные голоса. Таким образом увеличится результат у "путинской партии" и партии "Справедливая Россия". К последней присоединился писатель Захар Прилепин, которого в декабре 2015 года назначили "советником" главаря "ДНР" Захарченко.

Захар Прилепин Был "заместителем командира одного из батальонов группировки "ДНР". В 2017 году СБУ даже открыла против него уголовное производство по статьям "участие в деятельности террористической организации" и "финансирование терроризма".

"Это такая скрытая косвенная аннексия"

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко говорит, что на процесс паспортизации Украина повлиять не может, так как эти территории – неконтролируемые. Но это необходимо использовать в переговорных процессах.

По его словам, украинская позиция делегации на переговорах в ТГК должна быть более жесткой. Украина должна демонстрировать, что Россия нарушает Минские договоренности, фактически, аннексируя эти территории.

Это такая скрытая и косвенная аннексия. Если это будет продолжаться, надо заявлять, что Минские договоренности выполнять невозможно в политической части. Единственное, что возможно, – прекращение огня. Невозможно организовать переходные выборы на территории, где треть или половина жителей будет с российскими паспортами,

– говорит политолог.



Владимир Фесенко / Фото – UATV

Фесенко отмечает, что это надо, возможно, даже зафиксировать на законодательном уровне, чтобы люди с паспортами страны-агрессора не могли участвовать в избирательном процессе Украины.

Не только в парламентских или президентских, но и в местных выборах. Вообще, на мой взгляд, это надо запретить внутри Украины, кроме, возможно, случаев с диаспорой,

– добавил политолог.

"Также надо подчеркивать, что массовая раздача российских паспортов на оккупированных территориях означает, что Россия является стороной конфликта – она берет на себя ответственность за действия и за дальнейшее развитие ситуации на этих территории. То есть, это косвенный признак оккупации этих территорий", – считает он.

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда “Демократические инициативы” Алексей Гарань отмечает, что голосование онлайн в условиях российской оккупации – путь к фальсификации. Потому что проконтролировать, сколько людей проголосовало на самом деле и как, будет невозможно.

Но главное тут – это сколько, так как Москва хочет получить какую-то цифру и показать: "Вот видите, сколько людей не просто получили российские паспорта, а еще и участвуют в выборах в Госдуму". Это технический процесс, который имеет политическое значение,

– говорит профессор.

"Оккупанты создают условия для паспортизации"

Существует более глобальная проблема, которая полностью раскрывает намерения Москвы – насильственная паспортизация. Это то, что в международном праве полностью подпадает под классификацию действий оккупанта, который пытается аннексировать определенную территорию.

Алексей Гарань отмечает, что "очевидно, что на временно оккупированных территориях Украины есть люди, которые хотят получить российский паспорт, но есть значительное количество людей, которые хотят иметь украинский паспорт и быть в составе Украины". Однако, пророссийские оккупанты создают условия, чтобы жители этих территорий получали российские паспорта.

Если имеешь этот паспорт – будешь работать, будешь иметь доступ к медицинскому обслуживанию, к приему твоих детей, к приему в вузы и так далее. Так же проводилась в Крыму кампания по замене украинских номеров на местные машинах, где даже после оккупации очень много людей ездили на украинских номерах. Их просто заставили поменять,

– говорит эксперт.

Привычный сценарий Кремля

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" отмечает, что факт того, что россияне проводят насильственную паспортизацию, говорит о том, что выполнять Минские договоренности в Кремле не собираются и пытаются их сорвать. Украине это дает козырь, чтобы заявить на международной арене, что требования должны быть направлены к России и санкции нельзя смягчать, говорит эксперт.



Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань / Фото – "Демократические инициативы"

Алексей Гарань говорит, что Москва раздавала паспорта в Южной Осетии и Абхазии, создавая искусственно условия для агрессии. Паспортизация на Донбассе говорит о том, что агрессор действует в привычном для себя режиме.

Есть люди, которые побежали получать этот паспорт с целью, что они получат какие-то российские льготы, но многие люди вынуждены были получить, потому что иначе они подпадут под репрессии. Речь идет даже не о физических, а, например, об увольнении с работы,

– говорит профессор.

Фонд "Демократические инициативы" проводил опрос среди украинцев, как они относятся к людям, которые оказались на оккупированной территории и не уехали в Украину. По словам Алексея Гараня, опрос показал, что украинцы не считают людей, которые проживают на временно оккупированных территориях, предателями.

Они являются заложниками обстоятельств. То есть, мы должны понимать, что часть может уехать в Украину, другая часть не может, у кого-то есть родители, больные члены семьи, они не могут перебраться. Потому эти люди стали заложниками, а Россия это использует. Нам об этом надо говорить на международной арене, чтобы развенчивать российскую позицию,

– добавил эксперт.

Кремль имеет интерес к войне

В 2019 президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей. Это вызвало резкую критику со стороны Киева и западных правительств, которые обвинили Москву в попытках дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины.

24 апреля 2020 года глава РФ также подписал закон, который освобождает от уплаты пошлины за российский паспорт жителей неподконтрольных украинскому правительству частей Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" прокомментировал российскую паспортизацию на оккупированном Донбассе. По словам Зеленского, нельзя делить людей по паспорту – нужно понимать, что бывают вынужденные меры. Он отметил, что сочувствует таким людям.

Также гарант заявил, что 90% успеха в вопросе возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и установления мира в Украине зависит от главы России Владимира Путина.

"Путин играется войной как тумблером"

Владимир Фесенко отмечает, что прекращение огня зависит от двух сторон. Украинская сторона готова на это, что стало очевидно, в частности, в прошлом году. Однако, противоположная сторона не хочет этого делать.

Путин играется войной как тумблером. Он может прекращать на определенное время огонь, а может его возобновлять. 90% – это условная цифра. Речь идет о том, что определяющим образом это зависит преимущественно от России,

– отметил политолог.

Фесенко отмечает, что "может кто угодно: Порошенко, Зеленский или кто-то другой пытаться прекратить войну, но прекратить войну одна сторона не может". Теоретически, говорит эксперт, одна сторона может выиграть войну. Однако, в нынешней ситуации разность потенциалов – военных и экономических – не в пользу Украины. Поэтому военным путем освободить эти территории мы не можем, добавляет политолог.

Выиграть войну теоретически возможно, если у России будет огромный внутренний кризис. Тогда можно воспользоваться моментом и освободить Донбасс и Крым, но для этого тоже нужна определенная готовность,

– отметил Фесенко.

Алексей Гарань отмечает, что Украина готова обсуждать компромиссы и возможности. Однако, цель российского главы – оставить оккупированные территории, как постоянный элемент давления на Украину. В Кремле, говорит эксперт, формально могут согласиться, что эти территории – часть Украины, но будут делать так, чтобы они контролировались Россией.

Условно говоря, чтобы Кремль все контролировал, но ответственность понесла Украина, как финансовую, так и политическую. Поэтому необходимо продлевать санкции, международное сопротивление и усиливать украинскую армию,

– добавил профессор.