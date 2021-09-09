Про плани Москви щодо паспортизації окупованого Донбасу розповів засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський. Роздача паспортів держави-агресорки розпочалась ще 2 роки тому.

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Паспорти вже отримали як мінімум 600 тисяч українців на Донбасі

За цей час російські документи начебто отримали 600 тисяч українців, хоча правозахисники кажуть, ця цифра може бути більша на 100 тисяч – як мінімум.

Важливо! 19 вересня 2021 року росіяни обиратимуть Держдуму. До так званого "голосування" на окупованих територіях бойовики масово залучають місцеве населення Донбасу – з російськими паспортами.

Путіну необхідно показати, що там є повноцінні російські громадяни. Що їм не просто видали паспорти, а вони вибирали Держдуму. Тобто це люди, які є повноправними членами Російської Федерації, і вона зобов'язана за них заступитися в разі чого,

– розповів Лисянський.

Росія може заявляти про "рускій мір" на Донбасі, – Рєзніков

Схожу думку висловив і віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков. Він наголосив, що після видачі паспортів, Росія може заявляти про "рускій мір" і прикриватись "захистом своїх громадян".

При цьому кількість паспортизованих не так важлива, адже приводом для вторгнення може стати і 10 тисяч.

100 тисяч паспортів або 500 тисяч – вже не має ніякого значення,

– сказав Резніков.

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Рада закликала не визнавати вибори на окупованих територіях

Зазначимо, що напередодні Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до міжнародної спільноти. Парламент закликав не визнавати вибори до Держдуми на окупованих територіях України, адже вони є прямим порушенням Конституції та низки міжнародних документів.