Як розповів керівник "Східної правозахисної групи" Іван Пасікун, Кремль поставив завдання бойовикам, щоб в голосуванні взяло участь 75% від кількості оформлених паспортів Росії.

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Хто "мусить" брати участь у голосуванні

Найбільш вразливими є жителі "ЛНР" та "ДНР", що працюють у бюджетному секторі, а також пенсіонери. У Путіна наказали, аби у виборах взяли участь приблизно 515 – 530 тисяч осіб з окупованих територій.

Бойовики вдаються до примусу, адже часу залишилося мало, а кількість місцевих жителів погодилися проголосувати підходить тільки до 28% від кількості які отримали паспорти Росії,

– сказав Пасікун.

Про демократичне волевиявлення не мовиться

За даними "Східної правозахисної групи", для того, щоб проголосувати через платформу "Дистанційне електронне голосування" жителів окупованих територій примушують передавати свої персональні дані. Працює це так:

2 – 13 вересня місцевим жителям необхідно прийти з паспортом Росії та оформити Страховий номер індивідуального особового рахунку в так званих інформаційних центрах. Після цього мешканцям окупованих територій відправлять смс-код на номер телефону або електронну пошту.

з 17 вересня до 19 вересня необхідно прийти в "інформаційний центр" підтвердити свою особистість ввівши отриманий смс-код і проголосувати.

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Якщо місцевий житель не хоче голосувати, бойовики вимагають, аби він передав дані й смс-код інформаційного центру, який розташований в його районі.

Кремль і бойовики усіма способами хочуть показати, що жителі ОРДЛО масово взяли участь у виборах в Держдуму Росії. Це важливо для Кремля, адже проведенням виборів на окупованих територіях вони фактично закачують процес під назвою "Донбас де-факто російський",

– пояснив правозахисник Павло Лисянський.

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