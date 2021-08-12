"Замахнувся на особистість і права громадян". Під таким приводом Слідчий комітет Росії відкрив нову справу проти Олексія Навального. Ще у лютому його запроторили за ґрати за надуманими обвинуваченнями, потім визнали його Фонд боротьби з корупцією екстремістською організацію. Тепер хочуть дати ще один строк у в'язниці, щоб вже остаточно перекрити йому будь-який шлях в політику.

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Якщо Навального і його соратників визнають винними, то їм загрожуватиме до 3 трьох років у в'язниці. Московські суди засудили найближчих помічників опозиціонера – Людмилу Соболь і Олега Степанова за так званою санітарною справою. Їх визнали винними у підбурюванні до порушення карантинних обмежень за організацію 23 січня акції в підтримку Навального. Тепер вони не мають права балотуватися до Держдуми.

Звичайно, хотіли мене евакуювати як активну людину, як політикиню, як соратницю Навального,

– пояснила засуджена Любов Соболь.

Однак "перепадає" не лише прибічникам Навального, а й іншим опозиціонерам, які у будь-який спосіб контактували з ним. Як от лідер руху "Солідарність" Ілля Яшин. Його не допустили до виборів через те, що він робив репости з дописів в Інтернеті глави Фонду боротьби з корупцією і відкрито підтримував у соцмережах його акції.

Путін бачить загрозу не лише від опозиції

Боїться Володимир Путін не лише реальних опозиціонерів. Серед невгодних – Павло Грудінін, член лояльної до Кремля "Комуністичної партії Росії". Він здобув 12% голосів виборців на президентських виборах у 2018 році. Тож Путін бачить в ньому особисту загрозу для себе. ЦВК позбавив Грудініна реєстрації на виборах за те, що той начебто має акції іноземних компаній, що заборонено законом.

Кремль перекриває будь-яку можливість незалежного висвітлення парламентських виборів. Іноземними агентами визнали такі незалежні медіаплатформи як "Медуза", "Радіо Свобода", "Настоящее время" та ще з десяток регіональних ЗМІ. Це автоматично ускладнює їхню роботу на виборчих дільницях.



Павло Грудінін – один з найбільших конкурентів Путіна / Фото ТАСС

До того ж влада вирішила обмежити доступ до відеоспостереження за виборами. Тепер за голосуванням не можна буде спостерігати в інтернеті. Це можна буде зробити лише на самій дільниці. Аби якомога менше сторонніх очей могли побачити реальне голосування, Кремль пішов і в наступ на правозахисні організації.

Вже з десяток опинився у списках іноагентів, що автоматично позбавляє їх права контролювати вибори. Палиці в колеса встромлюють не лише своїм, а й іноземним організаціям. ОБСЄ дозволили направити на думські вибори лише 50 спостерігачів, хоча раніше від них приїздило 500 експертів. Відтак там вирішили взагалі відмовитися від моніторингу.

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Росіяни обиратимуть з кандидатів Путіна

За відсутності реальної опозиції, росіянам доведеться обирати з 6 сотень кандидатів путінської "Єдиної Росії". Та трохи меншої кількості ручної опозиції Кремля – членів КПРФ і ЛДПР. Крім того, цього разу до Держдуми балотується незвично велика кількість не професійних політиків. Серед них відомі ресторатори, блогери, зірки спорту і шоу-бізу. Як то одіозний стиліст Сергій Звєрєв. Його політагітацію в Бурятії ще не довго забудуть.

Спостерігати за цим цирком росіянам ще не багато. Вибори до Держдуми почнуться 17 вересня і триватимуть до 19. Однак вже зараз більшість політологів передрікає перемогу путінській "Єдиній Росії". Адже Кремль придушив всю реальну політичну конкуренцію і фактично росіян очікують безальтернативні вибори.

У Росії готуються до виборів до Держдуми: дивіться сюжет 24 канал