"Замахнулся на личность и права граждан". Под таким предлогом Следственный комитет России открыл новое дело против Алексея Навального. Еще в феврале его упекли за решетку по надуманным обвинениям, затем признали его Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией. Теперь хотят дать еще один срок в тюрьме, чтобы уже окончательно перекрыть ему любой путь в политику.

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Если Навального и его соратников признают виновными, то им будет грозить до 3 трех лет в тюрьме. Московские суды осудили ближайших помощников оппозиционера – Людмилу Соболь и Олега Степанова по так называемому санитарному делу. Их признали виновными в подстрекательстве к нарушению карантинных ограничений за организацию 23 января акции в поддержку Навального. Теперь они не имеют права баллотироваться в Госдуму.

Конечно, хотели меня эвакуировать как активного человека, как политика, как соратницу Навального,

– пояснила осужденная Любовь Соболь.

Однако "перепадает" не только сторонникам Навального, но и другим оппозиционерам, которые любым способом контактировали с ним. Как вот лидер движения "Солидарность" Илья Яшин. Его не допустили к выборам из-за того, что он делал репосты из сообщений в Интернете главы Фонда борьбы с коррупцией и открыто поддерживал в соцсетях его акции.

Путин видит угрозу не только от оппозиции

Боится Владимир Путин не только реальных оппозиционеров. Среди неугодных – Павел Грудинин, член лояльной к Кремлю "Коммунистической партии России". Он получил 12% голосов избирателей на президентских выборах в 2018 году. Поэтому Путин видит в нем личную угрозу для себя. ЦИК лишил Грудинина регистрации на выборах за то, что тот якобы имеет акции иностранных компаний, что запрещено законом.

Кремль перекрывает любую возможность независимого освещения парламентских выборов. Иностранными агентами признали такие независимые медиаплатформы как "Медуза", "Радио Свобода", "Настоящее время" и еще с десяток региональных СМИ. Это автоматически усложняет их работу на избирательных участках.



Павел Грудинин – один из крупнейших конкурентов Путина / Фото ТАСС

К тому же власти решили ограничить доступ к видеонаблюдению за выборами. Теперь за голосованием нельзя будет наблюдать в интернете. Это можно будет сделать только на самом участке. Чтобы как можно меньше посторонних глаз могли увидеть реальное голосование, Кремль пошел и в наступление на правозащитные организации.

Уже с десяток оказались в списках иноагентов, что автоматически лишает их права контролировать выборы. Палки в колеса втыкают не только своим, но и иностранным организациям. ОБСЕ разрешили направить на думские выборы лишь 50 наблюдателей, хотя ранее от них приезжало 500 экспертов. Поэтому там решили вообще отказаться от мониторинга.

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Россияне будут выбирать из кандидатов Путина

В отсутствие реальной оппозиции, россиянам придется выбирать из 6 сотен кандидатов путинской "Единой России". И чуть меньшего количества ручной оппозиции Кремля – членов КПРФ и ЛДПР. Кроме того, на этот раз в Госдуму баллотируется необычно большое количество не профессиональных политиков. Среди них известные рестораторы, блогеры, звезды спорта и шоу-биза. Как одиозный стилист Сергей Зверев. Его политагитацию в Бурятии еще долго не забудут.

Наблюдать за этим цирком россиянам еще не долго. Выборы в Госдуму начнутся 17 сентября и продлятся до 19. Однако уже сейчас большинство политологов предрекает победу путинской "Единой России". Ведь Кремль подавил всю реальную политическую конкуренцию и фактически россиян ожидают безальтернативные выборы.

В России готовятся к выборам в Госдуму: смотрите сюжет 24 канал