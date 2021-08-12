Ведь в России есть "молодая кровь". Это люди, которые идут в Думу для того, чтобы ее ухудшить. Об этом в эфире 24 канала сказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Госдума 8-го созыва будет хуже, чем действующая

По его словам, восьмая Госдума будет еще хуже, чем действующая. Ведь туда идут более агрессивные и истеричные люди.

Это будет Дума, которая, по крайней мере морально, будет политически готовить Россию к войне. Это будет Дума войны,

– подчеркнул Яковенко.

Не обязательно, что будет полномасштабная война. Но морально и психологически новые люди будут подталкивать Россию к вооруженной агрессии.

"Молодая кровь" будет давить на руководство России

Безусловно, "молодая кровь" будет поддерживать любые начинания российского президента. Но в то же время она будет давить на руководство, в частности на главу государства, чтобы он был агрессивнее и жестче.

Подчеркнем! В 2021 году об участии в выборах заявили только 22% опрошенных россиян.

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