О планах Москвы по паспортизации оккупированного Донбасса рассказал основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский. Раздача паспортов государства-агрессора началась еще 2 года назад.

К теме Имитация массовых выборов: боевики заставляют жителей Донбасса участвовать в выборах в Госдуму

Паспорта уже получили как минимум 600 тысяч украинцев на Донбассе

За это время российские документы якобы получили 600 тысяч украинцев, хотя правозащитники говорят, эта цифра может быть больше на 100 тысяч, как минимум.

Важно! 19 сентября 2021 года россияне будут выбирать Госдуму. К так называемому "голосованию" на оккупированных территориях боевики массово привлекают местное население Донбасса с российскими паспортами.

Путину необходимо показать, что там есть полноценные российские граждане. Что им не просто выдали паспорта, а они выбирали Госдуму. То есть это люди, которые являются полноправными членами Российской Федерации, и она обязана за них вступиться в случае чего,

– рассказал Лисянский.

Россия может заявлять о "русском мире" на Донбассе, – Резников

Схожее мнение высказал и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Он подчеркнул, что после выдачи паспортов, Россия может заявлять о "русском мире" и прикрываться "защитой своих граждан".

При этом количество паспортизированных не так важно, так как поводом для вторжения могут стать и 10 тысяч.

100 тысяч паспортов или 500 тысяч – уже не имеет никакого значения,

– сказал Резников.

Актуально "Кто хочет, тот останется украинцем": в ТКГ отреагировали на раздачу паспортов России на Донбассе

Рада призвала не признавать выборы на оккупированных территориях

Отметим, что накануне Верховная Рада приняла постановление об обращении к международному сообществу. Парламент призвал не признавать выборы в Госдуму на оккупированных территориях Украины, так как это является прямым нарушением Конституции и ряда международных документов.