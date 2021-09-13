Причем воспользоваться "возможностью" смогут только люди, которые имеют российские паспорта. Их везут в день выборов до границ с Россией.

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Оккупанты запустят бесплатные поезда для голосования на выборах в Госдуму

Жители Ясиноватой, Макеевки, Харцызска, Зугрэса, Иловайска, Амвросиевка, которые не зарегистрированы на дистанционное электронное голосование, могут записаться на бесплатный железнодорожный рейс в так называемых местных инфоцентрах,

– говорится в сообщении.

Причем курсирование пассажирского поезда № 619/620 Ясиноватая – Успенская – Ясиноватая с 17 по 19 сентября временно отменили.

Кстати, 10 сентября правозащитники рассказали, что жителей ОРДЛО с паспортами России повезут для голосования автобусами в Ростовскую область.

Обратите внимание! Россияне проявляют низкую активность и массово признаются, что не будут принимать участияв выборах . Согласно исследованию Всероссийского центра общественного мнения, заявили, что пойдут голосовать – меньше четверти населения России.

Коротко о выборах в Госдуму России и привлечения жителей ОРДЛО