Бойовики вивозитимуть їх спеціальними рейсами. Однак людей, які не мають російського паспорта або їдуть туди з іншою метою, пускати не будуть.

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Бойовики вже дали команду перевізникам

За даними правозахисників, на час голосування через кордон пускатимуть тільки тих осіб, які їдуть для участі у виборах.

Жителів ОРДЛО, які мають паспорт Росії, повезуть в Ростовську область для голосування,

– наголосили в організації.

Проросійські бойовики вже доручили місцевим перевізникам скасувати рейси 17, 18 та 19 вересня.

Крім того, на цей період бойовики обмежать роботу Контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування для жителів ОРДЛО з українськими паспортами. Також це стосується тих, хто не має російського громадянства.

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Вибори до Держдуми: коротко

Вибори відбудуться 19 вересня 2021 року. Перед тим Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.

За словами омбудсменки Людмили Денісової, мешканців ОРДЛО примушують брати участь у виборах до Держдуми.

Водночас тим, хто відмовляються голосувати, погрожують штрафами та звільненнями.

Текст публікації "Східної правозахисної групи" у фейсбуці:

НЗФ "ЛНР" і "ДНР" обмежують роботу прикордонних пунктів РФ 17, 18 і 19 вересня.

НЗФ "ЛНР" і "ДНР" обмежать роботу КПВВ на кордоні з РФ у період 17, 18, 19 вересня для жителів ОРДЛО, які мають український паспорт, а також для тих, хто не має паспорта РФ.

17, 18, 19 вересня відбудеться голосування в державну Думу РФ. Жителів ОРДЛО, які мають паспорт РФ, повезуть в Ростовську область для голосування;

17, 18, 19 вересня кордон працюватиме тільки для тих, хто їхатиме на голосування;

Пропуск осіб, які не мають паспорта РФ, або які мають іншу мету, здійснюватися не буде;

НЗФ "ЛНР" і "ДНР" вже дало команду місцевим перевізникам, щоб скасовували рейси 17, 18, 19 вересня.