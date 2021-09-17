Нынешние выборы в России продлятся 3 дня – с 17 по 19 сентября. Все из-за пандемии коронавируса.

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Что известно о выборах в России

Основным днем голосования считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября – дополнительными. Трехдневный формат должен не допустить вспышек распространения COVID-19. Участки открываются в 8:00 и работают до 20:00 по местному времени.

Кого будут выбирать россияне

В течение 3 дней люди должны проголосовать и избрать 450 депутатов Госдумы России. Из них 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий, по федеральному избирательному округу.

В этом году на парламентских выборах зарегистрировались 3 812 кандидатов от 14 партий. Помимо депутатов Госдумы россиянам предстоит выбрать высших должностных лиц субъектов страны.

Жителей Донбасса заставляют голосовать

Чтобы увеличить явку на выборах в Кремле уже давно начали массовую паспортизацию Донбасса. Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам других стран с призывом не признавать выборы в Госдуму в оккупированном Россией Крыму и частях Донецкой и Луганской областей.

Больше об этом Гибридная аннексия и принудительная паспортизация: как Путин использует Донбасс для выборов в Госдуму

Примечательно, что Европарламент тоже призывает не признавать результаты выборов в Госдуму. Как заявил евродепутат Андрюс Кубилюс, более 100 важнейших оппозиционных или независимых кандидатов не были допущены к участию в выборах.

Лукашенко в прошлом году украл результаты выборов после выборов. Путин пытается украсть их даже еще до выборов,

– подчеркнул Кубилюс.

Он также призвал не признавать эти парламентские выборы и сам парламент России легитимными, если:

выборы признают мошенническими,

или состоявшимися с нарушениями демократических принципов и международного права.



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