Данілов наголосив, що РНБО відстежує та перевіряє такі речі. Водночас інформація про роботу Mere не підтвердилася.

Зауважте У РНБО радились щодо створення кібервійськ: про що домовились

Це один із фейків, який нам закинули, що нібито працює та мережа. Покажіть, де ця мережа є, де ця мережа існує. І оці ніки, які є, це одна із, скажімо так, складових гібридної війни,

– розповів Данілов.

Він зауважив: щодня ця гібридна війна продовжує набирати обертів.

Mere в Україні: головне