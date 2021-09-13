Данілов наголосив, що РНБО відстежує та перевіряє такі речі. Водночас інформація про роботу Mere не підтвердилася.
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Це один із фейків, який нам закинули, що нібито працює та мережа. Покажіть, де ця мережа є, де ця мережа існує. І оці ніки, які є, це одна із, скажімо так, складових гібридної війни,
– розповів Данілов.
Він зауважив: щодня ця гібридна війна продовжує набирати обертів.
Mere в Україні: головне
- Відкриття російської мережі супермаркетів Mere в Україні анонсували влітку 2021 року. Тоді мовилося про старт роботи відразу 40 магазинів.
- Згодом повідомили про ймовірне відкриття магазину Mere в Миколаєві. Тоді Данілов пригрозив місцевій владі. Мер Олександр Сенкевич у відповідь заявив, що не розуміє, як міський голова чи міська рада може заборонити роботу магазину.
- Згодом секретар РНБО назвав ймовірне відкриття Mere в Миколаєві операцією спецслужб Росії.
- У серпні повідомили, що російські супермаркети запрацювали у Нікополі та Павлограді Дніпропетровської області.