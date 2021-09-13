Згідно з Указом Президента, Кабінет Міністрів до кінця жовтня 2021 року повинен підготувати законопроєкт щодо створення в Україні кібервійськ. Нове формування має підпорядковуватися Міністерству оборони.
До теми В Україні створять кібервійська: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Данілов скликав нараду
На нараді обговорили нюанси створення кібервійськ. До участі запросили:
- голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрія Щиголя;
- гендиректора Директорату трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міністерства оборони України Сергія Максимова;
- заступника Максимова – Сергія Галушка;
- заступник керівника Офісу Президента України Романа Машовця;
- заступник Секретаря РНБО України Сергія Демедюка;
- фахівців Апарату Ради.
Учасники висловилися щодо обсягу матеріально-технічних та фінансових ресурсів, які потрібні для забезпечення належного функціонування кібервійськ. Опрацювали також питання комплектування особового складу та їхніх основних завдань.
Створення кібервійськ в Україні: що відомо
- РНБО підтримала ідею створення в Україні кібервійськ 14 травня. Країна також отримала стратегію розвитку кібербезпеки на 5 років.
- Володимир Зеленський "дав зелене світло" створенню нового формування, коли підписав відповідний указ 26 серпня.
- Головним завданням кібервійськ буде запобігання збройному конфлікту та відсіч збройній агресії у кіберпросторі.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що створення загальнонаціональної цифрової телемережі є одним із механізмів запобігання російській пропаганді.