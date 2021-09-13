Згідно з Указом Президента, Кабінет Міністрів до кінця жовтня 2021 року повинен підготувати законопроєкт щодо створення в Україні кібервійськ. Нове формування має підпорядковуватися Міністерству оборони.

До теми В Україні створять кібервійська: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Данілов скликав нараду

На нараді обговорили нюанси створення кібервійськ. До участі запросили:

  • голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрія Щиголя;
  • гендиректора Директорату трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міністерства оборони України Сергія Максимова;
  • заступника Максимова – Сергія Галушка;
  • заступник керівника Офісу Президента України Романа Машовця;
  • заступник Секретаря РНБО України Сергія Демедюка;
  • фахівців Апарату Ради.

Учасники висловилися щодо обсягу матеріально-технічних та фінансових ресурсів, які потрібні для забезпечення належного функціонування кібервійськ. Опрацювали також питання комплектування особового складу та їхніх основних завдань.

Створення кібервійськ в Україні: що відомо

  • РНБО підтримала ідею створення в Україні кібервійськ 14 травня. Країна також отримала стратегію розвитку кібербезпеки на 5 років.
  • Володимир Зеленський "дав зелене світло" створенню нового формування, коли підписав відповідний указ 26 серпня.
  • Головним завданням кібервійськ буде запобігання збройному конфлікту та відсіч збройній агресії у кіберпросторі.
  • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що створення загальнонаціональної цифрової телемережі є одним із механізмів запобігання російській пропаганді.