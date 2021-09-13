Согласно Указу Президента, Кабинет Министров до конца октября 2021 года должен подготовить законопроект о создании в Украине кибервойск. Новое формирование должно подчиняться Министерству обороны.
К теме В Украине создадут кибервойска: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Данилов созвал совещание
На совещании обсудили нюансы создания кибервойск. К участию пригласили:
- председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя;
- гендиректора Директората трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Министерства обороны Украины Сергея Максимова;
- заместителя Максимова – Сергея Галушка;
- заместителя руководителя Офиса Президента Украины Романа Машовца;
- заместителя Секретаря СНБО Украины Сергея Демедюка;
- специалистов Аппарата Рады.
Участники высказались относительно объема материально-технических и финансовых ресурсов, которые нужны для обеспечения надлежащего функционирования кибервойск. Проработаны также вопросы комплектования личного состава и их основных задач.
Создание кибервойск в Украине: что известно
- СНБО поддержал идею создания в Украине кибервойск 14 мая. Страна также получила стратегию развития кибербезопасности на 5 лет.
- Владимир Зеленский "дал зеленый свет" созданию нового формирования, когда подписал соответствующий указ 26 августа.
- Главной задачей кибервойск будет предотвращение вооруженного конфликта и отпор вооруженной агрессии в киберпространстве.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что создание общенациональной цифровой телесети является одним из механизмов предотвращения российской пропаганде.