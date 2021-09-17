Традиционно после заедания СНБО секретарь ведомства Алексей Данилов дал короткий брифинг для журналистов. Он проинформировал о решениях, которые приняли члены Совбеза.

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Онлайн-брифинг Данилова после заседания СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании под председательством Зеленского рассмотрел ряд актуальных вопросов в сферах экономической, военной и государственной безопасности. Как рассказал Алексей Данилов, приоритетным вопросом была ситуация на Донбассе.

Брифинг Алексея Данилова после СНБО 17 сентября: смотрите онлайн-трансляцию

Предпосылки заседания СНБО 17 сентября