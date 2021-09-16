Об этом СМИ сообщил источник в военно-гражданской администрации. Там отметили, что мужчине уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Важно Впервые с 2016 года обстреляли Счастье: боевики накрыли минометами общежитие

Мэр Счастья получил ранение во время обстрела

Пострадавшего оперативно прооперировали. Как именно он получил ранение – пока информации нет. Известно, что он в удовлетворительном состоянии здоровья.

Обстреляли дом, ранен руководитель ВГА. Мужчине сделали операцию, его состояние удовлетворительное,

– уточняет источник.

Как ранее отмечали в ООС, в результате обстрела пострадавший получил осколочное ранение бедра и черепно-мозговую травму.



Обстрелом задело здание местного общежития / Фото МВД

Что известно об Александре Дунце? Он подполковник Вооруженных Сил Украины. Руководителем военно-гражданской администрации города Счастье Новоайдарского района Луганской области Дунца назначили Он подполковник Вооруженных Сил Украины. Руководителем военно-гражданской администрации города Счастье Новоайдарского района Луганской области Дунца назначили 30 октября 2020 года . В Счастье не было выборов, поэтому в 2019 году здесь создали ВГА, а ее главу назначил глава области, им стал Александр Дунец.

Первый обстрел Счастья за 5 лет

Оккупанты обстреляли Счастье с применением минометов калибров 120 миллиметров и 82 миллиметра. Обстрелы произошли в 6:40 и 7:30 утра. Ведение огня оккупанты корректировали беспилотником. Оккупанты действовали с направления населенного пункта Веселая Гора.



Оккупанты впервые за 5 лет обстреляли Счастье / Фото МВД

Отметим, что Счастье Луганской области не обстреливали с 2016 года. Огнем задело местное общежитие и отдел пограничной службы.

Важно! С начала сентября 2021 года российские наемники убили 4 украинских защитников. Кроме того, ранения получили 36 воинов.