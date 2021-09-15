Сколько раз боевики нарушили перемирие

С начала установления "тишины" на востоке Украины оккупанты 2 315 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом информировала миссия Украины при ОБСЕ во время Форума сотрудничества безопасности 15 сентября.

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С 27 июля 2020 года на Донбассе погибли 58 украинских бойцов, еще свыше 220 получили ранения.

585 раз боевики применили запрещенное минскими договоренностями оружие:

танки,

артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 миллиметра,

минометы калибров 120 миллиметров и 82 миллиметра.

Кроме того, оккупанты систематически заминируют украинские позиции как дистанционно, так и с помощью диверсионных групп.

Россия продолжает использовать мины типов ПОМ-2, МОН-50, ПФМ-1 и ПМН, которые запрещены международным правом,

– отметила украинская миссия.

Другие нарушения оккупантов

Более 154 раз использовали БПЛА;

обустройство новых позиций и укрепление действующих – 29 случаев;

дистанционное минирование – более 55 случаев;

обстрелы гражданских объектов – более 40 раз.

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