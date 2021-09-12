Боевики попали противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым управлял защитник.
Важно Оккупанты убили на Донбассе украинского воина из Кировоградщины: назвали имя героя
Братишка, твоя военная семья обещает – уроды обязательно поплатятся за твою жизнь своими! Покойся с миром!
– подчеркнули в батальоне.
Текст публикации батальона:
Сегодня вражеская нечисть унесла жизнь нашего собрата, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял. Погиб матрос Артур ГОЛУБ из Житомирщины, ему было всего 27 лет. Братишка, твоя военная семья обещает – уроды обязательно поплатятся за твою жизнь своими! Покойся с миром!
Погибший Артур Голуб / Фото 503 отдельного батальона морской пехоты:
Что известно об обострении на Донбассе
- В последнее время российские наемники на Донбассе стали особенно активными. За сутки 11 сентября они 14 раз нарушили режим тишины. Погибли 2 украинских героя, еще 9 воинов получили ранения, 1 украинский защитник получил боевое травмирование.
- Назвали имя погибшего героя. Вблизи села Причепиловка Луганской области убили сержанта из Кировоградщины Алексея Куленко. У героя осталось 3 детей.
- 8 – 9 сентября оккупанты массово били в сторону украинских позиций. Пострадали 9 украинских защитников, 6 из них получили акубаротравми.
- Боевики также стреляют в сторону мирных жителей. Например, 9 сентября под обстрел попала и железнодорожная станция в Донецкой области. Кроме того, 11 сентября они обстреляли село Новогнатовка из артиллерии. Боевики повредили гражданскую инфраструктуру.