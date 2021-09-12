Боевики попали противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым управлял защитник.

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Братишка, твоя военная семья обещает – уроды обязательно поплатятся за твою жизнь своими! Покойся с миром!

– подчеркнули в батальоне.

Текст публикации батальона:

Сегодня вражеская нечисть унесла жизнь нашего собрата, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял. Погиб матрос Артур ГОЛУБ из Житомирщины, ему было всего 27 лет. Братишка, твоя военная семья обещает – уроды обязательно поплатятся за твою жизнь своими! Покойся с миром!

Погибший Артур Голуб / Фото 503 отдельного батальона морской пехоты:

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