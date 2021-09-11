Как рассказали в штабе ООС, враг, среди прочего, вел огонь по селу Новогнатовка.
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Обстрел Новогнатовки
Враг обстрелял село из ствольной артиллерии 122-го калибра. Произошло это со стороны оккупантов, которые дислоцируются в районе населенного пункта Докучаевск. В результате обстрела зафиксировали:
- повреждение гражданской инфраструктуры (частного здания),
- разрывы на прилегающей территории
К счастью, пострадавших лиц среди гражданского населения нет. Украинская сторона уже направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ, в которых рассказала о нарушении режима тишины со стороны оккупантов.
В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы,
– отметили в штабе ООС.
Последствия обстрелов на Донбассе / Фото штаба ООС
Обострение на Донбассе: главное
- На Донбассе произошло очередное обострение. Только в течение 8 – 9 сентября пострадали 9 наших защитников. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев подтвердил, что ситуация на фронте значительно ухудшилась.
- 11 сентября сразу 6 населенных пунктов оказались под обстрелами. В результате прицельного обстрела врага наших позиций 1 украинский защитник умер. Еще 10 – получили ранения.