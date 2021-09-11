Сразу 6 населенных пунктов оказались под обстрелами. В результате вражеского огня один наш военнослужащий получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.
Важно В оккупированный Донецк заехала колонна российской техники: видео от очевидцев
Оккупанты применили против наших защитников запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы, а также били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Под обстрелами оказались:
- Новогнатовка;
- Верхнеторецкое;
- Золотое-4;
- Старогнатовка;
- Талаковка;
- Нью-Йорк.
Что известно о пострадавших бойцах ВСУ
В результате прицельного обстрела врага наших позиции 1 украинский защитник умер. Еще 10 – получили ранения, в том числе:
- 8 военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения,
- еще 2 – боевые травмирования.
После оказания первой медицинской помощи бойцов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего украинского героя и желает скорейшего выздоровления раненым защитникам.
Реакция Украины
На обстрелы врага наши защитники открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ о фактах нарушений со стороны оккупантов.
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России,
– подчеркнули в штабе ООС.
Актуально Ситуация динамична – Наев рассказал, есть ли реальная угроза вторжения России в Украину
Как изменилась ситуация на Донбассе за последние дни
- На Донбассе очередное обострение. Только в течение 8 – 9 сентября пострадали 9 наших защитников. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев подтвердил, что ситуация на фронте значительно ухудшилась.
- А недавно под обстрел боевиков на Луганщине попала оперативно-следственная группа СБУ. Сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенцах.