Сразу 6 населенных пунктов оказались под обстрелами. В результате вражеского огня один наш военнослужащий получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.

Важно В оккупированный Донецк заехала колонна российской техники: видео от очевидцев

Оккупанты применили против наших защитников запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы, а также били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались:

Новогнатовка;

Верхнеторецкое;

Золотое-4;

Старогнатовка;

Талаковка;

Нью-Йорк.

Что известно о пострадавших бойцах ВСУ



В результате прицельного обстрела врага наших позиции 1 украинский защитник умер. Еще 10 – получили ранения, в том числе:

8 военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения,

еще 2 – боевые травмирования.

После оказания первой медицинской помощи бойцов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего украинского героя и желает скорейшего выздоровления раненым защитникам.

Реакция Украины

На обстрелы врага наши защитники открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ о фактах нарушений со стороны оккупантов.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России,

– подчеркнули в штабе ООС.

Актуально Ситуация динамична – Наев рассказал, есть ли реальная угроза вторжения России в Украину

Как изменилась ситуация на Донбассе за последние дни