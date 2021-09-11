Одразу 6 населених пунктів опинилися під обстрілами. У результаті ворожого вогню один наш військовослужбовець отримав поранення, що було несумісне з життям.

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Окупанти застосували проти наших захисників заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи, а також гатили з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Під обстрілами опинилися:

Новогнатівка;

Верхньоторецьке;

Золоте-4;

Старогнатівка;

Талаківка;

Нью-Йорк.

Що відомо про постраждалих бійців ЗСУ

Внаслідок прицільного обстрілу ворога наших позиції 1 український захисник помер. Ще 10 – отримали поранення, зокрема:

8 військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення,

ще 2 – бойові травмування.

Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого українського героя та бажає швидкого одужання пораненим захисникам.

Реакція України

На обстріли ворога наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ про факти порушень з боку окупантів.

Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Росії,

– наголосили у штабі ООС.

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