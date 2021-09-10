Ситуацію Наєв прокоментував в контексті російських навчань "Захід-2021". Заяву щодо ситуації він зробив у ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 10 вересня.

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Командувач об'єднаних сил ЗСУ прокоментував загрозу наступу Росії

Сергій Наєв запевнив, що у військовій термінології є різні ступені рівня загроз – зокрема ймовірна та безпосередня. У цьому контексті розповів, що "ймовірність загрози широкомасштабного наступу збройних сил Росії є з 2014 року. Відповідно, – ми готуємось та відпрацьовуємо плани".

Однак пояснив, що це – звичайна військова практика й це роблять в усіх державах світу. Щодо навчань "Захід-2021", то командувач об'єднаних сил ЗСУ запевнив, що "вони задекларовані як спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі й тривають на відомій кількості полігонів із зазначеною кількістю військ".

Наразі безпосередньої загрози, зокрема створення ударних угруповань, а також відповідних підготовчих заходів щодо агресії до України – не видно. Але обстановка динамічна. Вона змінюється,

– заявив Наєв.

Він запевнив, що в Україні є:

розвідувальні органи, які відстежують ситуацію;

є обізнані військові керівники (зокрема Наєв назвав й себе), які знають, коли та які адекватні заходи зробити.

Сергій Наєв також розповів, що він особисто спілкується з командувачем Оперативного командування Збройних сил Польщі генерал-лейтенантом Томашем Піотровські. Тож вони обмінюються інформацією та координують дії.

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