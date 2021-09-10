Ситуацию Наев прокомментировал в контексте российских учений "Запад-2021". Заявление по ситуации он сделал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 10 сентября.

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Командующий Объединенных сил ВСУ прокомментировал угрозу наступления России

Сергей Наев заверил, что в военной терминологии есть разные степени уровня угроз – в частности вероятная и непосредственная. В этом контексте рассказал, что "вероятность угрозы широкомасштабного наступления вооруженных сил России есть с 2014 года. Соответственно, – мы готовимся и отрабатываем планы".

Однако объяснил, что это – обычная военная практика и это делают во всех государствах мира. Что касается учений "Запад-2021", то командующий Объединенных сил ВСУ заверил, что "они задекларированы как совместные учения вооруженных сил России и Беларуси и продолжаются на известном количестве полигонов с указанным количеством войск".

Сейчас непосредственной угрозы, в частности создания ударных группировок, а также соответствующих подготовительных мер по агрессии к Украине – не видно. Но обстановка динамичная. Она меняется,

– заявил Наев.

Он заверил, что в Украине есть:

разведывательные органы, отслеживающие ситуацию;

Есть осведомленные военные руководители (в частности Наев назвал и себя), которые знают, когда и какие адекватные меры предпринять.

Сергей Наєв также рассказал, что он лично общается с командующим Оперативного командования Вооруженных сил Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски. Поэтому они обмениваются информацией и координируют действия.

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