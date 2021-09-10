ЗСУ готуються дати відсіч ворогу

Наступу Росії можна очікувати будь-коли. Про це Валерій Залужний заявив на брифінгу.

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Це свідчить (розміщення додаткових сил – 24 канал), що такі наміри (широкомасштабного наступу – 24 канал), швидше за все, у нашого ворога є,

– заявив військовий.

Водночас він запевнив, що Збройні сили України готуються дати відсіч агресору, зокрема й з території Білорусі. Провокація можлива на будь-якій ділянці державного кордону, але найперше – у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Внаслідок ворожих обстрілів впродовж 8 – 9 вересня на Донбасі поранень зазнали 9 наших військових. Деякі з них перебувають у вкрай важкому стані з відірваними руками та ногами.

У Харків відправили 6 постраждалих, а решту – у Київ.

Зранку 9 вересня бойовики обстрілювали з важкого озброєння околицю станції "Скотувата". Через це працівників довелося евакуювати, а рух поїздів обмежили.

Зверніть увагу! Російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021" заплановані на 10 – 16 вересня. Їхня тема – "застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави". До провокацій готується не лише Україна, але й сусідня Польща.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу