Про це повідомила волонтерка Наталя Юсупова. Вона розповіла, що військовослужбовці, які потрапили у госпіталь, молоді – від 21 року до 25 років.

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Волонтерка зазначила, що поранені на фронті є майже щодня. Лише від початку цього тижня, тобто за 4 дні, в госпіталь оформили 15 військових.

В якому стані поранені бійці

Юсупова сказала, що серед поранених бійців є такі, що перебувають у важкому стані. Серед них:

бійці з ампутаціями та тяжкопоранені від куль і осколків,

контужені після артилерійського обстрілу і підривів на мінах.

Наталя Юсупова зазначила, що потреби госпіталю в медикаментах і продуктах волонтери закривають. Але допомога на фронт дуже потрібна.

Прислали великий список з ліками та препаратам. Ще треба купити квадрокоптер для розвідки. Люди, 10, 30, 100 гривень – це велика допомога фронту. Не проходьте мимо,

– закликала Наталя.