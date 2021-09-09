Про це повідомила волонтерка Наталя Юсупова. Вона розповіла, що військовослужбовці, які потрапили у госпіталь, молоді – від 21 року до 25 років.
Важливо Шестеро українських військових зазнали акубаротравм внаслідок обстрілу на Донбасі
Волонтерка зазначила, що поранені на фронті є майже щодня. Лише від початку цього тижня, тобто за 4 дні, в госпіталь оформили 15 військових.
В якому стані поранені бійці
Юсупова сказала, що серед поранених бійців є такі, що перебувають у важкому стані. Серед них:
- бійці з ампутаціями та тяжкопоранені від куль і осколків,
- контужені після артилерійського обстрілу і підривів на мінах.
Наталя Юсупова зазначила, що потреби госпіталю в медикаментах і продуктах волонтери закривають. Але допомога на фронт дуже потрібна.
Прислали великий список з ліками та препаратам. Ще треба купити квадрокоптер для розвідки. Люди, 10, 30, 100 гривень – це велика допомога фронту. Не проходьте мимо,
– закликала Наталя.