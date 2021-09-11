Сергій Наєв заявив, що ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Про це Наєв заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" 10 вересня.
До теми Ситуація динамічна, – Наєв розповів, чи є реальна загроза вторгнення Росії в Україну
Наєв прокоментував загострення на Донбасі
Обстановка тактична – погіршилась. Безпосередньо на лінії зіткнення ворог здійснює обстріли українських позицій із застосуванням ствольної артилерії, мінометів, снайперської зброї, іноді – застосовують протитанкові ракетні комплекси,
– заявив Наєв.
Він також пояснив, що накопичень військ чи приготувань до наступальних дій поки – не виявили. Однак Сергій Наєв запевнив, що нашим військам віддано розпорядження про адекватну відповідь у разі необхідності.
"Активізація на лінії зіткнення в районі ООС пов'язується з політичними процесами", – запевнив Сергій Наєв.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- Упродовж доби, 9 вересня, бойовики 12 разів обстрілювали позиції ЗСУ. Зокрема, зі забороненої зброї. Поранення отримали 2 українських захисників.
- За даними української розвідки, станом на 7 вересня, бойовики на Донбасі закладають міни біля лінії зіткнення. Зокрема, вони використовують протитанкові міни і заборонені міжнародними Конвенціями протипіхотні: ПОМ-2; ЕМН-2; МОН; ОЗМ-72.
- Володимир Зеленський заявив, що не виключає можливості повномасштабної війни з Росією. Водночас це стане найбільшою помилкою країни-агресора.