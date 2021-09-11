Сергій Наєв заявив, що ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Про це Наєв заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" 10 вересня.

До теми Ситуація динамічна, – Наєв розповів, чи є реальна загроза вторгнення Росії в Україну

Наєв прокоментував загострення на Донбасі

Обстановка тактична – погіршилась. Безпосередньо на лінії зіткнення ворог здійснює обстріли українських позицій із застосуванням ствольної артилерії, мінометів, снайперської зброї, іноді – застосовують протитанкові ракетні комплекси,

– заявив Наєв.

Він також пояснив, що накопичень військ чи приготувань до наступальних дій поки – не виявили. Однак Сергій Наєв запевнив, що нашим військам віддано розпорядження про адекватну відповідь у разі необхідності.

"Активізація на лінії зіткнення в районі ООС пов'язується з політичними процесами", – запевнив Сергій Наєв.

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