Сергей Наев отметил, что враг продолжает обстреливать украинские позиции. Об этом Наев заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" 10 сентября.
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Наев прокомментировал обострение на Донбассе
Обстановка тактическая – ухудшилась. Непосредственно на линии соприкосновения враг осуществляет обстрелы украинских позиций с применением ствольной артиллерии, минометов, снайперского оружия, иногда – применяют противотанковые ракетные комплексы,
– заявил Наев.
Он также пояснил, что накоплений войск или приготовлений к наступательным действиям пока – не обнаружили. Однако Сергей Наев заверил, что нашим войскам отдано распоряжение об адекватном ответе в случае необходимости.
"Активизация на линии соприкосновения в районе ООС связывается с политическими процессами", – заверил Сергей Наев.
Коротко о ситуации на Донбассе
- В течение суток 9 сентября, боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ. В частности, из запрещенного оружия. Ранения получили 2 украинских защитников.
- По данным украинской разведки, по состоянию на 7 сентября, боевики на Донбассе закладывают мины возле линии соприкосновения. В частности, они используют противотанковые мины и запрещенные международными Конвенциями противопехотные: ПОМ-2; ЕМН-2; МОН; ОЗМ-72.
- Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности полномасштабной войны с Россией. В то же время это станет самой большой ошибкой страны-агрессора.