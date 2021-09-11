Відеозапис, на якому видно, як важкі бойові машини рухаються в напрямку центру міста, зняли очевидці. Вони й оприлюднили ролик у мережі 10 вересня.
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В окупований Росією Донецьк прибула чергова військова автоколона російського озброєння,
– підписали відео користувачі.
Загострення ситуація на Донбасі: коротко
- На Донбасі чергове загострення – російські окупаційні війська масовано гатять у сторону українських позицій. Унаслідок цих атак протягом 8 – 9 вересня постраждали 9 наших захисиків.
- Під обстріл бойовиків на Луганщині потрапила оперативно-слідча група СБУ. Співробітників спецслужби "накрило вогнем" під час роботи в Трьохізбенці. На щастя, ніхто зі службовців не постраждав.
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