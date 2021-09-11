Ще троє бійців отримали осколкові поранення. Після надання медичної допомоги їх госпіталізували. Стан їхнього здоров'я – середньої важкості
До теми Ситуація погіршилась, – Наєв розповів про обстановку на фронті
В Операції Об'єднаних сил зазначили, що окупанти стріляли по українських позиціях поблизу Золотого-4. Ворог відривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Вранці 11 вересня сили противника застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 міліметри. Це сталось в районі Новогнатівки.
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