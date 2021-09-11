Еще трое бойцов получили осколочные ранения. После оказания медицинской помощи их госпитализировали. Состояние их здоровья – средней тяжести.
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Оккупанты стреляли из запрещенного вооружения
В Операции Объединенных сил отметили, что оккупанты стреляли по украинским позициям вблизи Золотого-4. Враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Утром 11 сентября силы противника применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 миллиметра. Это произошло в районе Новогнатовки.
Ситуация на Донбассе за минувшие сутки
В течение 10 сентября противник сразу 8 раз проигнорировал договоренности о прекращении огня.
- Возле Попасной оккупанты трижды вели огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра.
- Наемники обстреляли наши позиции возле Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Под Широкиным и Водяным они применили гранатометы различных систем.
- На Луганщине и Донетчине зафиксировали пролет двух враждебных беспилотников, которые пересекли линию разграничения.
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