Еще трое бойцов получили осколочные ранения. После оказания медицинской помощи их госпитализировали. Состояние их здоровья – средней тяжести.

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Оккупанты стреляли из запрещенного вооружения

В Операции Объединенных сил отметили, что оккупанты стреляли по украинским позициям вблизи Золотого-4. Враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Утром 11 сентября силы противника применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 миллиметра. Это произошло в районе Новогнатовки.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Ситуация на Донбассе за минувшие сутки

В течение 10 сентября противник сразу 8 раз проигнорировал договоренности о прекращении огня.

Возле Попасной оккупанты трижды вели огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра.

оккупанты трижды вели огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра. Наемники обстреляли наши позиции возле Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под Широкиным и Водяным они применили гранатометы различных систем.

они применили гранатометы различных систем. На Луганщине и Донетчине зафиксировали пролет двух враждебных беспилотников, которые пересекли линию разграничения.

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Обратите внимание! О преступных действиях вражеской стороны Украина сообщила представителям ОБСЕ.