Поранення трьох військовослужбовців
Найманці Росії відкривали вогонь по позиціях наших воїнів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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У результаті обстрілів противника зі забороненого озброєння троє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень середньої тяжкості.
- Їх терміново евакуювали та доправили до лікувального закладу.
Поранення та травмування ще чотирьох
В ОТУ "Північ" повідомили, що у районі Нью-Йорка, російські окупанти скинули з безпілотного літального апарату міни калібру 82 міліметри.
- Унаслідок цієї атаки бійців Збройних сил України зазнали осколкових поранень, ще двоє – бойових травмувань.
Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного захисника – середньої тяжкості, трьох інших – задовільний,
– додали військові.
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