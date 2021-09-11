Ранения трех военнослужащих

Наемники России открывали огонь по позициям наших воинов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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В результате обстрелов противника из запрещенного вооружения трое военнослужащих ВСУ получили ранения средней тяжести.

Их срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.

Ранения и травмы еще четырех

В ОТГ "Север" сообщили, что в районе Нью-Йорка, российские оккупанты сбросили с беспилотного летательного аппарата мины калибра 82 миллиметра.

В результате этой атаки бойцов Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, еще двое – боевые травмы.

После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника – средней тяжести, трех других – удовлетворительное,

– добавили военные.

Обратите внимание! По состоянию на 13: 30 субботы, 11 сентября, в результате обстрелов наемников России ранения различной степени тяжести получили семеро украинских защитников.

Обострение ситуация на Донбассе: коротко

На Донбассе очередное обострение – российские оккупационные войска массированно палят в сторону украинских позиций. В результате этих атак в течение 8-9 сентября пострадали 9 наших защитников.

Под обстрел боевиков на Луганщине попала оперативно-следственная группа СБУ. Сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенцах. К счастью, никто из служащих не пострадал.

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