Видеозапись, на которой видно, как тяжелые боевые машины движутся в направлении центра города, сняли очевидцы. Они и обнародовали ролик в сети 10 сентября.

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В оккупированный Россией Донецк прибыла очередная военная автоколонна российского вооружения,

– подписали видео пользователи.

Обострение ситуация на Донбассе: коротко

На Донбассе очередное обострение – российские оккупационные войска массированно ведут огонь в сторону украинских позиций. В результате этих атак в течение 8-9 сентября пострадали 9 наших защитников.

Под обстрел боевиков на Луганщине попала оперативно-следственная группа СБУ. Сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенке. К счастью, никто из служащих не пострадал.

Заметьте Потери на Донбассе: в результате обстрела погиб украинский воин, еще трое – ранены