Як розповіли у штабі ООС, ворог, серед іншого, гатив по селу Новогнатівка.
Важливо Вересневе загострення на фронті: у штабі ООС озвучили кількість ліквідованих бойовиків
Обстріл Новогнатівки
Ворог обстріляв село зі ствольної артилерії 122-го калібру. Сталося це з боку окупантів, які дислокуються в районі населеного пункту Докучаєвськ. У результаті обстрілу зафіксували:
- пошкодження цивільної інфраструктури (приватної будівлі),
- розриви на прилеглій території
На щастя, постраждалих осіб серед цивільного населення немає. Українська сторона вже направила відповідні ноти до СММ ОБСЄ, в яких розповіла про порушення режиму тиші з боку окупантів.
Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи,
– зазначили у штабі ООС.
Наслідки обстрілів на Донбасі / Фото штабу ООС
Загострення на Донбасі: головне
- На Донбасі сталося чергове загострення. Лише протягом 8 – 9 вересня постраждали 9 наших захисників. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв підтвердив, що ситуація на фронті значно погіршилась.
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