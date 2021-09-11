Пресслужба штабу ООС розповіла про загострення на Донбасі. Російські бойовики у вересні суттєво збільшили кількість порушень режиму тиші.

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На обстріли противника військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь. За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими,

– мовиться у повідомленні.

Ситуацію у зоні ООС контролюють українські захисники. У ЗСУ наголосили, що провокації з боку ворогів – це інструмент політичного тиску.

Українські воїни на них не реагують. Водночас вони повсякчас готуються до відбиття різних загроз, зокрема, й загрози повномасштабного вторгнення.

У штабі ООС наголосили, що високий рівень наших бойових спроможностей – це гарантія стримування агресора і безпеки України.

Зауважте! В ООС повідомили, що упродовж вересня один захисник України загинув, 13 – отримали поранення, ще 8 – бойові травмування.

Обстріли 11 вересня

Від початку доби 11 вересня бойовики 10 разів порушували режим тиші.

Під ворожими обстрілами опинилися 6 населених пунктів.

На жаль, один український герой загинув. Окрім того, постраждали ще 10 військових.

Окупанти гатили зі заборонених мінськими домовленостями артилерійські системи, а також гатили з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Допис ООС:

Протягом останнього часу ми фіксуємо збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.

Тільки від початку вересня ворог обстріляв наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У їх наслідок один захисник України загинув, 13 отримали поранення, ще 8 бойові травмування.

Щиро співчуваю близьким і рідним загиблого.

На обстріли противника військовослужбовці Об'єднаних Сил дають адекватну відповідь. За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під нашим повним контролем.

Ворожі провокації є інструментом політичного тиску. Ми, як люди військові, на них не піддаємось. Натомість постійно готуємося до відбиття різних загроз, у тому числі й загрози повномасштабного вторгнення. Високий рівень наших бойових спроможностей поряд із готовністю суспільства до спротиву є гарантією стримування агресора і безпеки країни.

Восьмий рік поспіль ЗСУ протистоять ворогу, який вдається до порушень міжнародного порядку – інтервенції, анексії та окупації територій, підтримання тероризму й екстремізму, постійних гібридних атак. Російська Федерація, подібно до Аль-Каїди, ІДІЛ, Талібану, залишається джерелом небезпеки для всього цивілізованого світу.

Прикро, що сьогодні, у 20-ту річницю вшанування жертв терористичних нападів 11 вересня, Україна продовжує втрачати своїх захисників від рук терористів російських.