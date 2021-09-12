Бойовики влучили протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою кермував захисник.

Важливо Окупанти вбили на Донбасі українського воїна з Кіровоградщини: назвали ім'я героя

Братику, твоя військова родина обіцяє – виродки обов'язково поплатяться за твоє життя своїми! Спочивай з миром!

– наголосили у батальйоні.

Текст публікації батальйону:

Сьогодні ворожа нечисть забрала життя нашого побратима, влучивши протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою він кермував. Загинув матрос Артур ГОЛУБ з Житомирщини, йому було лише 27 років. Братику, твоя військова родина обіцяє - виродки обов'язково поплатяться за твоє життя своїми! Спочивай з миром!

Загиблий Артур Голуб / Фото 503 окремого батальйону морської піхоти:

Що відомо про загострення на Донбасі