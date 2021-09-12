Бойовики влучили протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою кермував захисник.
Важливо Окупанти вбили на Донбасі українського воїна з Кіровоградщини: назвали ім'я героя
Братику, твоя військова родина обіцяє – виродки обов'язково поплатяться за твоє життя своїми! Спочивай з миром!
– наголосили у батальйоні.
Текст публікації батальйону:
Сьогодні ворожа нечисть забрала життя нашого побратима, влучивши протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою він кермував. Загинув матрос Артур ГОЛУБ з Житомирщини, йому було лише 27 років. Братику, твоя військова родина обіцяє - виродки обов'язково поплатяться за твоє життя своїми! Спочивай з миром!
Загиблий Артур Голуб / Фото 503 окремого батальйону морської піхоти:
Що відомо про загострення на Донбасі
- Останнім часом російські найманці на Донбасі стали особливо активними. За добу 11 вересня вони 14 разів порушили режим тиші. Загинули 2 українських героїв, ще 9 воїнів зазнали поранень, 1 український захисник отримав бойове травмування.
- Назвали ім'я загиблого героя. Поблизу села Причепилівка на Луганщині вбили сержанта з Кіровоградщини Олексій Куленко. У героя залишилися 3 дітей.
- 8 – 9 вересня окупанти масово гатили в сторону українських позицій. Постраждали 9 українських захисників, 6 з них отримали акубаротравми.
- Бойовики також стріляють у бік мирних жителів. Наприклад, 9 вересня під обстріл потрапила і залізнична станція на Донеччині. Крім того, 11 вересня вони обстріляли село Новогнатівка з артилерії. Бойовики пошкодили цивільну інфраструктуру.