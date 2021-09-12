Воїн був родом з села Покотилово на Кіровоградщині. На військову службу героя призвали навесні 2021 року.

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Куленко служив у 17-у окремому мотопіхотному батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Несумісне з життям осколкове поранення герой отримав під час бойового чергування. Окупанти вкотре зірвали режим тиші та обстріляли позиції ЗСУ.

У героя залишився батько та 3 дітей.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним героя.

Пекельне 11 вересня на Донбасі: головне

Упродовж доби 11 вересня окупанти 14 разів порушили режим тиші. Бойовики гатили зі заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Загинули 2 українських героїв.

Також вороги поранили 9 воїнів, ще 1 український захисник отримав бойове травмування.

Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв зауважив, що ситуація на Донбасі – погіршилася.

За словами військового, "ворог здійснює обстріли українських позицій із застосуванням ствольної артилерії, мінометів, снайперської зброї, іноді – застосовують протитанкові ракетні комплекси".

Допис з фейсбук-сторінки Обласного ресурсного центру з питань допомоги учасникам АТО та ВПО:

11 вересня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил, в районі села Причепилівка Луганській області, в результаті обстрілу позицій ЗСУ російськими окупантами, загинув Олексій Валентинович Куленко, 1985 року народження, уродженець села Покотилово Новоархангельскойгромаді Кіровоградської області, старший солдат, військовослужбовець 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади.