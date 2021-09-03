Церемонія прощання відбулась на Алеї Слави в Хмельницькому 2 вересня. Сам 33-річний військовий помер 29 серпня.

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Аби вшанувати пам'ять Олександра Петраківського, разом з рідними прийшли військовослужбовці, ветерани, волонтери, керівництво міста й області, а також звичайні містяни.

Прощалися з полковником спочатку на стройовому плацу окремого полку спеціального призначення. Там він починав свою офіцерську службу на посаді командира групи спецпризначення, а потім командував ротою.

Поховали полковника Олександра Петраківського на Алеї Героїв Хмельницького міського кладовища.

Прощання з Олександром Петраківським: дивіться фото

Що відомо про Олександра Петраківського: