Церемония прощания состоялась на Аллее Славы в Хмельницком 2 сентября. Сам 33-летний военный умер 29 августа.

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Чтобы почтить память Александра Петраковский, вместе с родными пришли военнослужащие, ветераны, волонтеры, руководство города и области, а также обычные горожане.

Прощались с полковником сначала на строевом плацу отдельного полка специального назначения. Там он начинал свою офицерскую службу в должности командира группы спецназа, а затем командовал ротой.

Похоронили полковника Александра Петраковский на Аллее Героев Хмельницкого городского кладбища.

Прощание с Александром Петраковский: смотрите фото

Что известно об Александре Петраковском: