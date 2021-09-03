Церемония прощания состоялась на Аллее Славы в Хмельницком 2 сентября. Сам 33-летний военный умер 29 августа.
Важно Умер Герой Украины Александр Петраковский: его ранили в Донбассе в 2014
Чтобы почтить память Александра Петраковский, вместе с родными пришли военнослужащие, ветераны, волонтеры, руководство города и области, а также обычные горожане.
Прощались с полковником сначала на строевом плацу отдельного полка специального назначения. Там он начинал свою офицерскую службу в должности командира группы спецназа, а затем командовал ротой.
Похоронили полковника Александра Петраковский на Аллее Героев Хмельницкого городского кладбища.
Прощание с Александром Петраковский: смотрите фото
Что известно об Александре Петраковском:
- Это украинский военнослужащий, полковник (посмертно) и Герой Украины. Был командиром роты 8 отдельного полка специального назначения.
- Оба его родителя были военными. Жена – курсантка Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, а сестра с мужем – кадровые офицеры.
- Будучи капитаном, в 2014 году Александр Петраковский возглавлял группу спецназа. В июле 2014 года при сопровождении добробату "Айдар" к Луганскому аэропорту его группа обнаружила засаду в районе Счастья.
- Тогда бойцы, которыми командовал Петраковский, вступили в бой. Самого капитана тяжело ранили в голову, но он продолжил командование боем и даже выносил с поля боя раненых бойцов.
- В декабре 2014 года военный получил звание Героя Украины, уже тогда будучи прикованным к постели. В течение следующих 7 лет он боролся за свою жизнь и проходил лечение в клиниках Украины, Польши, США и Израиля.
- Александр Петраковский завершил свою борьбу 29 августа 2021.