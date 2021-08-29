О том, что 33-летнего Героя Украины не стало, сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Петр Ткачук.
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Петраковский был командиром роты спецназовцев
Герой Украины подполковник Александр Петраковский был, есть и будет всегда настоящим примером служения украинскому народу, образцом мужества и чести. Прежде всего для сегодняшних воспитанников и всего коллектива Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного,
– написал Ткачук.
Петраковский был командиром роты 8-го отдельного полка спецназначения ВСУ. Образование он получил именно в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. После этого проходил службу в одной из элитных воинских частей спецназовцев.
Что известно о ранении Петраковского:
- 20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Петраковского обеспечивала прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорт Луганска.
- Неподалеку от Счастья группа обнаружила вражескую засаду и вступила в бой с противником.
- Таким образом колонна смогла пройти запасным путем.
- Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить группой и помогал эвакуировать раненых.
- Указом президента Петраковскому присвоили звание Героя Украины.
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Долгие семь лет Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его выздоровление и возвращение на службу. Впрочем, смерть отняла его у нас,
– рассказал Ткачук.
Редакция 24 канала выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Героя Украины Александра Петраковского.
Герой был прикован к постели 7 лет / Фото из фейсбука Павла Ткачука
Текст публикации Павла Ткачука:
В этот скорбный день получил еще одну чрезвычайно трагическую весть…
После длительной борьбы за жизнь отошел в вечность выпускник Национальной академии сухопутных войск Герой Украины подполковник Александр Петраковский.
Офицер завершил наше учебное заведение в 2009 году по специальность "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений", после чего проходил службу в одной из элитных воинских частей специального назначения.
20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Александра, обеспечивая прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил добровольческого батальона "Айдар" к аэропорту Луганска, обнаружила засаду в районе города Счастье и вступила в бой, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем. В ходе боя Александр Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место. За это указом Президента Украины от 4 декабря 2014 года № 918/2014 офицер был отмечен высшей наградой – званием "Герой Украины".
Однако последствия того боя стали для Александра Петраковского ужасными... Кома, десятки сложнейших хирургических операций, длительная и дорогостоящая реабилитация.
Долгие семь лет Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его выздоровление и возвращение на службу. Впрочем смерть отняла его у нас…
Герой Украины подполковник Александр Петраковский был, есть и будет всегда настоящим примером служения Украинскому народу, образцом мужества и чести. Прежде всего для сегодняшних воспитанников и всего коллектива Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра, его боевым собратьям и всем, кто знал этого отважного защитника Украины.
Скорбим вместе с вами. Низко склоняем головы перед бессмертным подвигом Героя Украины Александра Петраковского.
Вечная память и слава Герою Украины Александру Петраковскому!