Про те, що 33-річного Героя України не стало повідомив начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Петро Ткачук.

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Петраківський був командиром роти спецпризначенців

Герой України підполковник Олександр Петраківський був, є і залишатиметься завжди справжнім прикладом служіння Українському народові, взірцем мужності та честі. Насамперед для сьогоднішніх вихованців та всього колективу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,

– написав Ткачук.

Петраківський був командиром роти 8-го окремого полку спецпризначення ЗСУ. Освіту він здобув саме у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після цього проходив службу в одному з елітних військових частин спецпризначенців.

Що відомо про поранення Петраківського:

20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Петраківського забезпечувала проходження колони техніки ЗСУ та сил добровольчого батальйону "Айдар" до аеропорту Луганська.

Неподалік Щастя група виявила ворожу засідку та вступила у бій з противником.

Таким чином колона змогла пройти запасним шляхом.

Петраківський отримав важке поранення голови, проте продовжував керувати групою та допомагав евакуйовувати поранених.

Указом президента Петраківському присвоїли звання Героя України.

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Довгі сім років Сашко, його рідні та близькі, десятки доброчинців та волонтерів боролись за життя Героя. Довгих сім років ми всі молились за його швидке одужання та повернення на службу. Втім смерть забрала його від нас,

– розповів Ткачук.

Редакція 24 каналу висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким Героя України Олександра Петраківського.

Герой був прикутий до ліжка 7 років / Фото з фейсбуку Павла Ткачука

Текст публікації Павла Ткачука:

У цей скорботний день отримав ще одну надзвичайно трагічну звістку…

Після тривалої боротьби за життя відійшов у вічність випускник Національної академії сухопутних військ Герой України підполковник Олександр Петраківський.



Офіцер завершив наш навчальний заклад 2009 року за спеціальність "Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів", після чого проходив службу в одній з елітних військових частин спеціального призначення.



20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Олександра, забезпечуючи проходження колони техніки Збройних Сил та сил добровольчого батальйону "Айдар" до аеропорту Луганська, виявила засідку в районі міста Щастя і вступила у бій, що дозволило забезпечити проходження колони запасним шляхом. В ході бою Олександр Петраківський отримав важке поранення голови, однак продовжував керувати діями групи, виносив поранених у безпечне місце. За це указом Президента України від 4 грудня 2014 року № 918/2014 офіцер був відзначений найвищою нагородою – званням "Герой України".



Однак наслідки того бою стали для Олександра Петраківського жахливими... Кома, десятки надскладних хірургічних операцій, тривала й коштовна реабілітація.



Довгі сім років Сашко, його рідні та близькі, десятки доброчинців та волонтерів боролись за життя Героя. Довгих сім років ми всі молились за його швидке одужання та повернення на службу. Втім смерть забрала його від нас…



Герой України підполковник Олександр Петраківський був, є і залишатиметься завжди справжнім прикладом служіння Українському народові, взірцем мужності та честі. Насамперед для сьогоднішніх вихованців та всього колективу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Висловлюю щирі співчуття рідним й близьким Олександра, його бойовим побратимам та всім, хто знав цього відважного захисника України.

Сумуємо разом із вами. Низько схиляємо голови перед безсмертним подвигом Героя України Олександра Петраківського.

