Скільки разів бойовики порушили перемир'я
Від початку встановлення "тиші" на Сході України окупанти 2 315 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Про це інформувала місія України при ОБСЄ під час Форуму безпекового співробітництва 15 вересня.
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З 27 липня 2020 року на Донбасі загинули 58 українських бійців, ще понад 220 – зазнали поранень.
585 разів бойовики застосували заборонену мінськими домовленостями зброю:
- танки,
- артилерійські системи калібрів 152 міліметрів та 122 міліметри,
- міномети калібрів 120 міліметрів та 82 міліметри.
Крім того, окупанти систематично заміновують українські позиції як дистанційно, так і з допомогою диверсійних груп.
Росія продовжує використовувати міни типів ПОМ-2, МОН-50, ПФМ-1 та ПМН, які заборонені міжнародним правом,
– зазначила українська місія.
Інші порушення окупантів
- Понад 154 разів використали БПЛА;
- облаштування нових позицій та зміцнення чинних – 29 випадків;
- дистанційне мінування – понад 55 випадків;
- обстріли цивільних об'єктів – понад 40 разів.
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Останні втрати на Донбасі
- 12 вересня біля села Кримське Луганської області від артилерійського обстрілу окупантів загинув воїн Валентин Чепурний. У нього саме закінчився контракт і боєць приїхав, аби забрати документи і попрощатися з товаришами.
- У той же день своє життя за нашу країну віддав 27-річний Артур Голуб з Житомирщини. У вантажівку, якою керував захисник, влучили бойовики протитанковою керованою ракетою.
- 13 вересня ворожа куля забрала життя 24-річного Дем'яна Даниліва з Львівщини. Старший солдат був командиром механізованого відділення.