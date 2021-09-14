Ексміністр внутрішніх справ розповів, що відео з Арестовичем йому відправив друг. Аваков закликав Офіс Президента звільнити чиновника, адже той кидає тінь на президента.
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Шановний Офісе Президента, навіть якщо ніхто з вас не вірянин – зберіть пальці в знамення, перехрестіть касатіка, потім себе і пошліть цього персонажа якомога далі. Не підставляйте країну і президента,
– наголосив Аваков.
Втікають від дружин та дітей в АТО, – Арестович
Радник Андрія Єрмака заявив, що довкола АТО є "багато міфів". Зокрема те, що "наші хлопці там страждають та гинуть".
"АТО – великий курорт для хлопчиків, великий табір для піонерів. Вони вириваються від дружин, дітей та тещ. Смажать м'ясо і живуть як українські козаки – у степу. Там абсолютна свобода, думки прості та ясні: у тебе стріляють – ти стріляєш. Ти герой", – заявив політик.
Він додав, що не бачив жодного нещасного військового на Донбасі. Мовляв, усі солдати та офіцери насолоджуються тим, що відбувається.
Дивіться обурливе відео Арестовича:
Попередні обурливі висловлювання радника ОПУ
- Арестович заявив, що біженці з Афганістану освіченіші за "середнього українця". Потім він пояснив, що громадяни України "не можуть показати на карті світу Афганістан".
- До речі, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадив політику їхати "в Талібан", якщо там такі освічені люди.
- Крім того, Арестович запропонував перейменувати українську мову в руську, а Україну – в Україну-Русь. Це, на думку радника ОПУ, буде "ударом в саме серце дракона", тобто Росії.
Повний текст публікації Арсена Авакова у фейсбуці:
Мій товариш, військовий, матюкаючись, надіслав мені цей рідкісної гидоти ролик Арестовича. Якогось радника, члена, спікера і так далі...
Я рідко, особливо останнім часом, даю поради тим хто їх не потребує, але в цьому випадку хочу порадити:
Шановний Офісе Президента, навіть якщо ніхто з вас не віруючий – зберіть пальці в знамення, перехрестіть касатіка, потім себе і пошліть цього персонажа подалі. Не підставляйте країну і президента!
Фантазії Арестовича – від перейменування України в Русь-Україну чи сьогоднішня мерзота про АТО і війну, як і багато інших перлів - це ж на вас, панове, ляже!
Думаю, ці слова самозакоханого пустоцвіта будуть бачити в кожному домі учасника АТО. Жаль, якщо їх почують у будинку загиблих бійців.
Негідник, який говорить зі сміхом про загибель наших воїнів на війні.
Люди дадуть оцінку цьому. Але чи може такий персонаж представляти Україну в різних офісах та організаціях – питання не до суспільства.
Впевнений, що реакція лідерів країни, після перегляду цього відео, буде одразу. Тому що ви українці цього хочете. Чи не так?!