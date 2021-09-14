Ексміністр внутрішніх справ розповів, що відео з Арестовичем йому відправив друг. Аваков закликав Офіс Президента звільнити чиновника, адже той кидає тінь на президента.

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Шановний Офісе Президента, навіть якщо ніхто з вас не вірянин – зберіть пальці в знамення, перехрестіть касатіка, потім себе і пошліть цього персонажа якомога далі. Не підставляйте країну і президента,

– наголосив Аваков.

Втікають від дружин та дітей в АТО, – Арестович

Радник Андрія Єрмака заявив, що довкола АТО є "багато міфів". Зокрема те, що "наші хлопці там страждають та гинуть".

"АТО – великий курорт для хлопчиків, великий табір для піонерів. Вони вириваються від дружин, дітей та тещ. Смажать м'ясо і живуть як українські козаки – у степу. Там абсолютна свобода, думки прості та ясні: у тебе стріляють – ти стріляєш. Ти герой", – заявив політик.

Він додав, що не бачив жодного нещасного військового на Донбасі. Мовляв, усі солдати та офіцери насолоджуються тим, що відбувається.

Дивіться обурливе відео Арестовича:

Попередні обурливі висловлювання радника ОПУ

Повний текст публікації Арсена Авакова у фейсбуці:

Мій товариш, військовий, матюкаючись, надіслав мені цей рідкісної гидоти ролик Арестовича. Якогось радника, члена, спікера і так далі...

Я рідко, особливо останнім часом, даю поради тим хто їх не потребує, але в цьому випадку хочу порадити:

Шановний Офісе Президента, навіть якщо ніхто з вас не віруючий – зберіть пальці в знамення, перехрестіть касатіка, потім себе і пошліть цього персонажа подалі. Не підставляйте країну і президента!

Фантазії Арестовича – від перейменування України в Русь-Україну чи сьогоднішня мерзота про АТО і війну, як і багато інших перлів - це ж на вас, панове, ляже!

Думаю, ці слова самозакоханого пустоцвіта будуть бачити в кожному домі учасника АТО. Жаль, якщо їх почують у будинку загиблих бійців.

Негідник, який говорить зі сміхом про загибель наших воїнів на війні.

Люди дадуть оцінку цьому. Але чи може такий персонаж представляти Україну в різних офісах та організаціях – питання не до суспільства.

Впевнений, що реакція лідерів країни, після перегляду цього відео, буде одразу. Тому що ви українці цього хочете. Чи не так?!