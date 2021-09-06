Речник української делегації в ТКГ Арестович наголосив, що Євросоюз закриває прохід біженцям через Балкани та Італію. Тому вони оберуть Україну.

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Арестович наголосив, що Україна – готова до цього. Зокрема, у першому таборі розмістять 5 тисяч людей.

Політик також закликав не боятися біженців. Арестович зауважив, що це не "моджахеди з кинджалами", а люди, які мають освіту та знають мови.

Часто вони освічені набагато більше, аніж середній українець, та інтегровані у західне суспільство,

– заявив Арестович.

Заяви Арестовича