За словами Арестовича, ми можемо називати нашу мову двома іменами – українською та руською.
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Для чого потрібне перейменування мови
Олексій Арестович переконаний, що перейменування української мови в руську, а України в Русь-Україну стане хорошим засобом боротьби з ворожою пропагандою зі сторони Росії.
Це удар в саме серце дракона. Ми вибиваємо з них основи їхньої пропаганди,
– наголосив Арестович.
Попри те, позаштатний радник Єрмака зазначив, що перейменовувати мову треба не для цього. За його словами, це потрібно для того, щоб українці зрозуміли, ким вони є. Боротьба з російською пропагандою в цьому випадку буде бонусом.
Інші заяви Арестовича про перейменування:
- Олексій Арестович напередодні запропонував змінити назву нашої країни та зробити її подвійною – Русь-Україна.
- У Росії уже підгоріло на цю заяву. Представниця МЗС Марія Захарова запропонувала свій варіант нової назви для України – "Укрусь".