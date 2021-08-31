На думку радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, якби Україна повернула собі статус Русі, багато чого б змінилося. Він також розглядає варіанти подвійної назви для нашої держави.

Радимо прочитати Нас всіх пересварили, – Арестович про наслідки Іловайської трагедії

"Русько – російська війна"

Арестович вважає, що у росіян треба відібрати бренд "руські". Він каже, що бореться над тим, щоб війну називали правильно – "русько-російська".

Русь – це ми. Я б змінив назву держави, назвав би нас Русь – Україна, подвійну назву зробив би. Наше завдання – стати Руссю-Україною. Якщо ми це зробимо, про решту можна не сильно турбуватися,

– заявив радник Єрмака.

Нагадаємо! Раніше Олексій Арестович заявляв, що на законодавчому рівні в Україні необхідно закріпити поняття "російський" і "руський" і різницю між ними. Щодо другого – то це та мова, на думку Арестовича, яка виникла в Україні і є такою ж історичною як українська.

У Росії вже запалало

Однією з перших відреагувала представниця МЗС Росії Марія Захарова. У своєму телеграмі вона з їдким сарказмом зазначила: добре, що стало відомо, чим займається Офіс Президента.

Щодо нової назви для України вона зрозумничала – дарує нам варіант "Укрусь".