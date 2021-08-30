Таку думку висловив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він наголосив, що при оцінці трагедії потрібно враховувати політичну, військову та інформаційну складову.

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Іловайська трагедія досі впливає на ситуацію в країні

Нас всіх пересварили,

– додав Олексій Арестович.

Радник голови Офісу Президента наголосив, що трагедія спричинила конфлікт між військовими, народом, керівництвом держави. Ба більше, Іловайськ досі впливає на ситуацію в країні.

Загибелі сотень військових можна було уникнути

Арестович вважає, що загибелі сотень військових можна було уникнути, проте досі є багато питань, на які не може відповісти слідство. Зокрема, коридори для виходу могли бути іншими, а не узгодженим з росіянами.

Також по-іншому можна було поставитись до даних розвідки, сказав речник української делегації в ТКГ, це могло б сприяти ухваленню не таких консервативних рішень. Адже у росіян уже був досвід створення таких коридорів і вони планували цю операцію.

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Що відомо про Іловайську трагедію